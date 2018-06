Rostow am Don (AFP) Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Flucht aus der Ukraine hat Viktor Janukowitsch seinen Anspruch auf das Präsidentenamt bekräftigt - zugleich aber auch seine Hilflosigkeit offenbart. "Ich wurde von niemandem abgesetzt", sagte Janukowitsch am Freitag bei einer Pressekonferenz im westrussischen Rostow am Don. Vielmehr sei er zum Verlassen der Ukraine gezwungen gewesen, weil sein Leben bedroht worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.