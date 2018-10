Kiew (AFP) Nach dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch will die Übergangsregierung in Kiew von Russland dessen Auslieferung verlangen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft erklärte am Freitag, sollte sich Janukowitschs Aufenthalt auf russischem Staatsgebiet bestätigen, wolle sie ein Auslieferungsgesuch an Moskau stellen. Janukowitsch wird von den neuen Behörden wegen "Massenmordes" mit internationalem Haftbefehl gesucht.

