Kiew (AFP) Der ukrainische Innenminister Arsen Awakow hat der russischen Armee eine "bewaffnete Invasion" auf der Krim vorgeworfen. Er werte die jüngsten Ereignisse auf der Halbinsel als "bewaffnete Invasion und Besetzung", schrieb Awakow am Freitag auf seiner Facebook-Seite. In der Nacht waren Bewaffnete in den Flughafen der Krim-Hauptstadt Simferopol eingedrungen. Nach Angaben von Awakow blockieren "bewaffnete Einheiten" der russischen Schwarzmeerflotte zudem den Flughafen Belbek bei Sewastopol, wo die Schwarzmeerflotte stationiert ist.

