Los Angeles (AFP) "Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit" - diesen Hinweis im Vorspann haben die meisten Kinogänger irgendwann schon einmal gesehen. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung am Sonntag in Los Angeles haben auffallend viele Streifen Gewinnchancen, deren Handlung sich so ähnlich schon einmal im echten Leben abgespielt hat. Branchenkenner wollen einen Trend zu mehr Realität im Filmbusiness erkennen.

