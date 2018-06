New York (AFP) Eine Nichte des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy ist am Freitag vom Vorwurf des Fahrens unter Drogeneinfluss freigesprochen worden. Kerry Kennedy sei "für unschuldig befunden" worden, sagte ein Vertreter des New Yorker Bezirksgerichts. Ihr Anwalt zeigte sich "riesig erfreut" über das Urteil. Den Prozess hätte es wohl gar nicht erst gegeben, wenn seine Mandantin nicht so bekannt gewesen wäre, sagte Gerald Lefcourt der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.