New York (AFP) Amazon verhandelt laut einem Medienbericht mit der Musikindustrie über einen eigenen Streaming-Service. Die Gespräche liefen bereits seit einigen Monaten, berichtete das Technologie-Portal Re/Code am Donnerstag. Dabei fordere Amazon Rabatte gegenüber den Preisen, die bereits existierende Musik-Streaming-Dienste wie Spotify, Rhapsody und Beats an die Musikindustrie bezahlen, zitiert Re/Code eine Quelle aus der Musikindustrie.

