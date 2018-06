Washington (AFP) Der gestürzte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hat nach Ansicht der US-Regierung "jede Legitimität eingebüßt". Janukowitsch habe "seine Amtspflichten verletzt" und sein Land verlassen, sagte die US-Außenamtssprecherin Jennifer Psaki am Freitag zur Begründung. Janukowitsch war am vergangenen Samstag vom Parlament in Kiew abgesetzt worden und wird nach dem Tod von 82 Menschen bei Straßenkämpfen in der Hauptstadt Kiew in der vergangenen Woche wegen "Massenmordes" gesucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.