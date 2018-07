Lahti (SID) - Skispringer Severin Freund hat seine Siegesserie auch beim Weltcup im finnischen Lahti in beeindruckender Manier fortgesetzt. Nach Olympia-Gold im Teamwettbewerb von Sotschi und dem Erfolg am Mittwoch in Falun setzte sich der 25-Jährige aus Rastbüchl im WM-Ort von 2017 nach zwei Bilderbuchsprüngen mit elf Punkten Vorsprung auf den Österreicher Stefan Kraft durch. Für Freund war es der siebte Weltcupsieg. Dritter wurde Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen.

Nach einem Traumflug auf 131 m im ersten Durchgang lag Freund zur Halbzeit bereits in Führung. Österreichs wieder erstarkter Topstar Gregor Schlierenzauer sprang zwar einen Meter weiter, hatte aber ein Gate mehr Anfahrt. Im zweiten Durchgang war Kraft letzter Springer mit guten Windverhältnissen und schob sich mit einem Satz auf 134 vom zehnten Platz weit nach vorne. Schlierenzauer fiel auf Platz acht zurück, während Freund mit Rückenwind im unteren Teil des Hangs noch 127,5 m herbeizauberte.

Mehr Schatten als Licht gab es derweil bei den weiteren deutschen Springern. Andreas Wellinger (Ruhpolding) und Marinus Kraus (Oberstdorf) kamen auf die Plätze 18 bzw. 23, Michael Neumayer (Berchtesgaden) lag als 24. noch vor Andreas Wank (Oberhof/26.), der mit Freund, Kraus und Wellinger in Sotschi Olympiasieger geworden war.

Richard Freitag setzte seine Serie schwacher Auftritte fort und verpasste als 34. den zweiten Durchgang. Der 22-Jährige war damit in prominenter Gesellschaft: Auch für den viermaligen Olympiasieger Simon Ammann (Schweiz/32.) sowie die früheren Vierschanzentournee-Sieger Anders Jacobsen (Norwegen/37.) und Wolfgang Loitzl (Österreich/39.) war der Wettkampf vorzeitig beendet.

In Lahti wird am Samstag (16.15 Uhr MEZ) ein Teamspringen ausgetragen, am Sonntag (14.00 Uhr MEZ) steht ein weiterer Einzelwettkampf auf dem Programm. Bis zum Saisonabschluss Ende März stehen noch Springen in Kuopio (Finnland), Trondheim, Oslo (beides Norwegen) und Planica (Slowenien) sowie die Skiflug-WM in Harrachov (Tschechien) an.