Dallas (dpa) - Die Siegesserie der Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist gerissen. Nach zuletzt vier Erfolgen verlor das Team von Dirk Nowitzki sein Heimspiel gegen Ex-Champion Chicago Bulls mit 91:100.

Bis zu Beginn des letzten Viertels lagen die Texaner immer vorn, brachen aber in der Schlussphase ein. Daran konnte auch Superstar Nowitzki nichts ändern. Der Würzburger erwischte einen ganz schwachen Tag und traf nur sieben seiner 18 Würfe. 15 Punkte waren eine ungewöhnlich magere Ausbeute für den 35-Jährigen.

Bester Mann der Mavericks war Monta Ellis mit 20 Zählern. "Wir hatten fast nur gute Würfe, haben aber jede Menge Korbleger und Freiwürfe versemmelt. Sie wollten einfach nicht fallen", stellte Ellis enttäuscht fest. Für die Bulls, mit sechs NBA-Titeln Serienchampion der 90er Jahre, war Bankspieler Taj Gibson (20) am erfolgreichsten.

Trotz des schwachen Auftritts von Nowitzki führte Dallas zwischenzeitlich schon mit 16 Punkten. Trainer Rick Carlisle ging mit seinem Team daher hart ins Gericht. "Manchmal trifft man seine Würfe nicht, dann muss man sich mit Herz, Kampf und Rebounding ins Spiel zurückbringen. Komisch: Wir haben die ganze erste Hälfte geführt, und dann haben wir die Bulls mit ihrem Herz, ihrem Kampf und ihrem Rebounding ins Spiel zurückgelassen", kritisierte Carlisle.

Durch die zehnte Heimniederlage in dieser Saison fielen die Mavericks in der Western Conference vom sechsten auf den siebten Platz hinter die Golden State Warriors zurück, die ihrerseits gegen die New York Knicks mit 126:103 gewannen. Der Tabellenachte Phoenix Suns verkürzte mit dem 116:104 über die New Orleans Pelicans den Rückstand auf die Mavs. Chicago hält als Dritter im Osten ungefährdet Playoff-Kurs.

Spielstatistik Dallas