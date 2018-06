São Paulo (AFP) In Brasilien sind seit Jahresbeginn bereits vier Journalisten getötet worden. Das jüngste Opfer sei der 44-jährige Rundfunkreporter Geolino Lopes Xavier, der am Donnerstag in seinem Wagen von zwei Unbekannten erschossen worden sei, teilte die Organisation Reporter ohne Grenzen am Freitag (Ortszeit) mit. Die Tat habe sich im Staat Bahia im Nordosten zugetragen.

