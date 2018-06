Berlin (AFP) CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die SPD vor politischen Alleingängen gewarnt. "Ich erwarte schon, dass das Irrlichtern der SPD ein Ende findet, und wir uns auf die großen Aufgaben wie die Energiewende, die Pflegereform oder das Rentenpaket konzentrieren", sagte Tauber dem "Tagesspiegel am Sonntag". Die Sozialdemokraten müssten sich an die Koalitionsvereinbarung halten und nicht "ihre eigene politische Agenda verfolgen". Nur dann könne neues Vertrauen in der Koalition wachsen, sagte Tauber.

