Rostock (AFP) Bei einem Hubschrauberabsturz in der Ostsee sind am Freitagabend drei Menschen getötet worden. Ein viertes Besatzungsmitglied überlebte das Unglück, wie eine Sprecherin der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) am Samstagmorgen sagte. Der Absturz des Hubschraubers ereignete sich während eines Trainingsflugs. Die Unfallursache war zunächst unbekannt. "Das ist uns völlig unerklärlich", sagte die Sprecherin. Das Team galt als sehr erfahren, der Hubschrauber sei "technisch einwandfrei" gewesen.

