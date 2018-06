Brüssel (AFP) Angesichts der explosiven Lage in der Ukraine werden die EU-Außenminister nach Angaben von Diplomaten in den kommenden Tagen zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Im Gespräch sei ein Treffen "Anfang der nächsten Woche" in Brüssel, sagte am Samstag ein ranghoher Diplomat, der nicht namentlich genannt werden wollte. Ein anderer Diplomat erklärte, vermutlich werde die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton die Sitzung für Montag einberufen.

