Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat die Negativserie in der Fußball-Bundesliga mit der 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 fortgesetzt. Vor 25 503 Zuschauern erzielte Eric-Maxim Choupo-Moting in der 36. Minute den Siegtreffer für die Gäste.

Die Werkself bot erneut eine schwache Leistung, verpasste den 500. Bundesligasieg der Vereinsgeschichte und musste die fünfte Pflichtspiel-Pleite in Serie hinnehmen. Dagegen steuern die Mainzer, die in den vergangenen neun Partien nur einmal geschlagen vom Platz gingen, weiter auf Europacup-Kurs.

Die Leverkusener wollten sich nach der Niederlagenserie und den spielerisch schlechten Vorstellungen der vergangenen Wochen dem "Publikum wieder richtig präsentieren", so die Vorgabe von Bayer-Sportdirektor Rudi Völler. Doch abgesehen vom erkennbaren Willen und Kampfgeist blieb im Spielaufbau der Gastgeber vieles Stückwerk, gefährliche Angriffe gab es zu selten.

Die Torchancen der Leverkusener, bei denen Eren Derdiyok für den zuletzt müden Torjäger Stefan Kießling in der Startformation stand, waren deshalb in der ersten Halbzeit an einer Hand abzuzählen. Die beste Möglichkeit hatte Heung-Min Son Sekunden vor dem Pausenpfiff: Nach einer Flanke von Kapitän Simon Rolfes konnte 05-Keeper Loris Karius den Kopfball des Südkoreaners aber mit einer Glanzparade abwehren.

Auch die Mainzer, bei denen Senkrechtstarter Nicolai Müller wegen der fünften Gelben Karte pausieren musste, hatten in der Offensive nicht sehr viel mehr zu bieten. In der 29. Minute konnten sich die Leverkusener Profis jedoch bei ihrem Torwart Bernd Leno bedanken: Er wehrte nach einer Hereingabe von Choupo-Moting den Schuss von Shinji Okazaki aus zwei Metern mit einer Reflexbewegung bravourös ab. Sieben Minuten später war der Bayer-Schlussmann aber machtlos, als Choupo-Moting nach Vorarbeit von Stefan Bell mit einem raffinierten Hackentrick die Führung erzielte.

Nach dem Wiederanpfiff wurde die Partie lebhafter, aber auch hektischer. Die Leverkusener drängten auf den Ausgleich, hatten nun deutlich mehr Chancen, von denen der starke 05-Torwart Karius die meisten zunichtemachte. So lenkte er in der 47. Minuten nach Freistoß von Son den Ball mit den Fingerspitzen gekonnt über die Latte und war bei einem gefährlichen Schuss des eingewechselten Kießling (64.) auf dem Posten. Danach hatte Bayer sein Pulver verschossen.