Athen (AFP) Die griechische Küstenwache hat in den vergangenen Tagen mehr als 100 Flüchtlinge in der Ägäis geborgen oder an der Küste festgenommen. Allein am Samstagmorgen rettete sie nach eigenen Angaben 43 illegale Einwanderer, darunter zwei schwangere Frauen und zwei Kinder, die an Bord eines Schlauchbootes vor der Insel Lesbos trieben.

