Simferopol/Moskau (dpa) - Russland und die Ukraine bereiten sich auf einen militärischen Konflikt um die Krim vor. In Moskau ließ sich Kremlchef Putin die Vollmacht für einen Einsatz seiner Armee geben. In Kiew ordnete Interimspräsident Turtschinow volle Kampfbereitschaft an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.