Düsseldorf (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf will nach den Angriffen in zwei Anwaltskanzleien Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter beantragen. Der 48-Jährige soll für den Tod zweier Frauen verantwortlich sein und außerdem mehrere Menschen teils lebensgefährlich verletzt haben. Nach seiner Attacke in Düsseldorf, war er in eine Kanzlei in Erkrath gestürmt und dann in eine Pizzeria in Goch. Die beiden Kanzleien sollten ihn offenbar in einem Rechtsstreit beraten.

