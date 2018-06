Maiduguri (AFP) Zwei Explosionen haben am Samstag die nigerianische Stadt Maiduguri erschüttert. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt, wie Einwohner der Stadt im Norden des Landes berichteten. In der Region hat die islamistische Gruppierung Boko Haram in den vergangenen Jahren immer wieder Anschläge verübt. Fast täglich kommt es zu Gewalt in den Staaten im Nordosten Nigerias, Adamawa, Borno und Yobe.

