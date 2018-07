Lexington (dpa) - Ein vermeintlich toter Mann hat sich in einem Leichensack in einem amerikanischen Bestattungsinstitut plötzlich wieder bewegt. "Es ist ein Wunder", zitierte CNN den Leichenbeschauer Dexter Howard in Lexington. Da der Mann einen Herzschrittmacher habe, hält es Bestatter Howard für die einzig plausible Erklärung, dass das Gerät das Herz des 78-jährigen Walter Williams plötzlich wieder zum Schlagen gebracht habe. Laut CNN ist Williams zwar schwach, aber unterhält sich wieder mit seinen Angehörigen.

