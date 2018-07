Göteborg (SID) - Dressur-Newcomerin Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) hat ihre erste Weltcup-Qualifikation gewonnen und den größten Sieg ihrer Karriere gefeiert. Die 28-Jährige erzielte mit Unee beim Internationalen Reitturnier von Göteborg in der Kür 81,350 Prozent und sicherte sich den Sieg auf der siebten von acht Weltcup-Stationen.

Von Bredow-Werndl, die bereits vor zwei Wochen bei der Weltcup-Qualifikation in Neumünster mit Rang drei überrascht hatte, verwies Patrik Kittel (Schweden/79,025) mit Toy Story und Nanna Skodborg Merrald (Dänemark/77,950) mit Millibar auf die Plätze zwei und drei.

In der Gesamtwertung rückte Bredow-Werndl mit 60 Punkten auf Rang drei. In Führung liegt die Schwedin Tinne Wilhelmsson-Silfven (74 Punkte) vor der fünfmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg/63). Die besten Reiter nach acht Stationen treten vom 17. bis 21. April beim Weltcup-Finale in Lyon (Frankreich) an.