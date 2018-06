Mülheim an der Ruhr (SID) - Badminton-Europameister Marc Zwiebler (Bonn) ist bei den German Open in Mülheim/Ruhr im Halbfinale ausgeschieden. Der 29-Jährige musste sich beim 120.000-Dollar-Turnier dem an Nummer zwölf gesetzten Dänen Hans-Kristian Vittinghus nach 40 Minuten 16:21, 13:21 geschlagen geben. Durch Zwieblers Aus finden sämtliche Finals ohne Beteiligung der Gastgeber statt.

"Ich bin natürlich tierisch enttäuscht, und es tut mir auch leid für die vielen Zuschauer. Aber nach den letzten Wochen kann ich sicherlich auch stolz sein, bei diesem Turnier zum ersten Mal im Halbfinale gestanden zu haben, wenngleich ich natürlich gerne das Finale erreicht hätte", sagte Zwiebler. Vittinghaus habe "fantastisch gespielt und wieder eine super Leistung gebracht".