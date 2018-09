São Paulo (dpa) - Erneute Probleme an seiner rechten Schulter haben Tennis-Routinier Tommy Haas auf dem Weg ins Endspiel des ATP-Turniers von São Paulo gestoppt. Der 35-Jährige musste beim Stand von 3:6, 2:3 gegen den Italiener Paolo Lorenzi aufgeben.

Bereits beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne im Januar hatte Haas mit einer Verletzung an seiner rechten Schulter in der ersten Runde sein Match vorzeitig beenden müssen.

Die Schmerzen seien aufgetreten, als er seinen Schläger nach dem verlorenen Aufschlagspiel beim Stand von 3:3 im ersten Satz auf den Boden geworfen hatte. "Im Laufe des Spiels wurde es immer schlimmer. Ich war nicht mehr konkurrenzfähig", sagte Haas. Damit verpasste der gebürtige Hamburger sein zweites Finale auf der ATP-Tour in diesem Jahr. Lorenzi bekommt es unterdessen mit dem Sieger der Begegnung zwischen dem Brasilianer Thomaz Bellucci und dem Argentinier Federico Delbonis zu tun. Das Sandplatzturnier in Brasiliens Millionen-Metropole ist mit rund 540 000 Dollar dotiert.