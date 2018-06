Simferopol (AFP) Das Referendum über den künftigen Status der Krim ist von der Regionalregierung der ukrainischen Halbinsel um knapp zwei Monate vorverlegt worden. Die Bewohner der russisch geprägten Halbinsel sollen bereits am 30. März über eine Ausweitung der Autonomierechte der Krim abstimmen, wie eine Sprecherin des neu gewählten Chefs der Regionalregierung, Sergej Axjonow, am Samstag in Simferopol erklärte. Ursprünglich hatte das Krim-Parlament beschlossen, die Abstimmung am 25. Mai parallel zur Präsidentschaftswahl in der Ukraine zu organisieren. Das Parlamentsgebäude wird derzeit von prorussischen Bewaffneten kontrolliert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.