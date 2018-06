New York (AFP) Angesichts der eskalierenden Lage in der Ukraine hält der UN-Sicherheitsrat nach Angaben von Diplomaten eine weitere Dringlichkeitssitzung ab. Das Gremium komme am Samstag in New York um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) für eine zweite Runde von Krisengesprächen binnen 24 Stunden zusammen, erklärte der britische UN-Botschafter Mark Lyall Grant über den Kurznachrichtendienst Twitter. Demnach hat Großbritannien die Sitzung beantragt.

