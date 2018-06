Washington (AFP) Russland hat nach Angaben der US-Regierung "mehrere hundert" Soldaten auf die ukrainische Halbinsel Krim geschickt. Dies bestätigte am Freitagabend ein Regierungsmitarbeiter in Washington. Zuvor hatte ein Vertreter der ukrainischen Regierung erklärt, in der Krim-Hauptstadt Simferopol seien 2000 russische Truppen gelandet.

