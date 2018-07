Puli Alam (AFP) Im Osten Afghanistans sind mindestens 13 Menschen beim Bau einer Autobombe getötet worden. Nach Polizeiangaben wurden in der Stadt Puli Alam in der Provinz Logar am Sonntag neun Taliban-Kämpfer sowie zwei Frauen und zwei Kinder getötet, als die Aufständischen Sprengstoff in einem Fahrzeug deponierten, um eine Autobombe zu bauen. Der Sprengsatz sei jedoch vorzeitig hochgegangen. Dabei wurde nach Angaben eines Behördenvertreters das ganze Haus zerstört, niemand darin habe überlebt.

