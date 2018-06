Miami (SID) - Meister Miami Heat hat seine Siegesserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ausgebaut und bleibt den Indiana Pacers auf den Fersen. Das Team um Superstar LeBron James gewann gegen die Orlando Magic 112:98 und feierte den siebten Erfolg in Serie. James, der in der vergangenen Woche einen Nasenbeinbruch erlitten hatte, kam gegen die Magic auf 20 Punkte. Mit 42 Siegen und 14 Niederlagen bleiben die Heat Zweiter im Osten hinter den Pacers (45:13), die bei den Boston Celtics 102:97 gewannen.

Im Westen feierten die Portland Trailblazers durch das 102:96 gegen die Denver Nuggets den fünften Sieg in Folge und belegen mit insgesamt 41 Siegen Platz drei hinter den Oklahoma City Thunder (44:15) und dem viermaligen Meister San Antonio Spurs (42:16).

In Philadelphia wurde dem elfmaligen All-Star Allen Iverson eine große Ehre zuteil. Das Trikot des 38-Jährigen mit der Nummer 3 wird bei den 76ers nicht mehr vergeben und wurde am Samstag vor dem Spiel gegen die Washington Wizards in einer feierlichen Zeremonie unter die Decke der Wells Fargo Arena gezogen. Iverson, der von 1996 bis 2006 in Philadelphia gespielt hatte, hatte seine Karriere im vergangenen Oktober beendet.

Iverson ist der achte Sixers-Spieler, der auf diese Weise ausgezeichnet wird. Auch die Legenden Julius Erving, Charles Barkley und Wilt Chamberlain gehören zu diesem exklusiven Kreis. "Glückwunsch, Kumpel. Es war eine Freude gegen dich anzutreten und dabei dein Freund zu werden. Du bist der Grund, warum ich mich habe tätowieren lassen und ein Stirnband trage", schrieb LeBron James auf seinem Instagram-Kanal.