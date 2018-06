Magdeburg (dpa) - Profiboxer Arthur Abraham ist wieder WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht. Der in Armenien geborene Berliner bezwang den Titelträger Robert Stieglitz vor 7500 Zuschauern in der Getec-Arena in Magdeburg in zwölf Runden mit 2:1-Richterstimmen (115:110, 114:111, 112:113).

"Das war wirklich eine Schlacht. Meine harten Treffer waren entscheidend", sagte der 34 Jahre alte Abraham nach dem engen Gefecht, das erst in der letzten Runde entschieden wurde.

Die beiden Boxer hatten sich zuvor bereits zweimal gegenübergestanden. Im ersten Vergleich im August 2012 hatte Abraham nach Punkten gewonnen. Im zweiten Duell setzte sich Stieglitz im März vergangenen Jahres durch technischen K.o. in der vierten Runde durch.

Im zweiten WM-Kampf des Abends verteidigte Christina Hammer ihre Mittelgewichtstitel nach Version der WBO und der WBF souverän. Die 23 Jahre alte Dortmunderin bezwang Jessica Balogun aus Aachen in zehn Runden einstimmig nach Punkten (100:90, 100:90, 100:90) und blieb damit auch in ihrem 17. Profikampf ungeschlagen. Die ein Jahr ältere Balogun verlor in ihrem 25. Profifight zum dritten Mal.