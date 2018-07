Magdeburg (dpa) - Profiboxer Arthur Abraham ist wieder WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht. Der in Armenien geborene Berliner bezwang den Titelverteidiger Robert Stieglitz in Magdeburg in zwölf Runden mit 2:1-Richterstimmen. Es war ein enges Gefecht, das erst in der letzten Runde entschieden wurde. Die beiden Boxer hatten sich zuvor bereits zweimal gegenübergestanden. Im ersten Vergleich im August 2012 hatte Abraham nach Punkten gewonnen. Im zweiten Duell setzte sich Stieglitz im März vergangenen Jahres durch technischen K.o. in der vierten Runde durch.

