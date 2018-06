Rio de Janeiro (AFP) Der in die brasilianische Politik gegangene Ex-Fußballstar Romário ist in Konflikt mit den Ordnungshütern geraten: Weil er einen Alkoholtest verweigert hatte, musste der 48-Jährige frühere Nationalspieler seinen Führerschein abgeben. Die nationale Sportikone war am Samstag in Rio de Janeiro, das er seit 2010 im Parlament vertritt, bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten worden.

