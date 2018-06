Mettmann (dpa) - Drei Karnevalisten haben sich bei Fastnachtsumzügen schwer verletzt. Im nordrhein-westfälischen Mettmann fielen zwei Feiernde in einer Kurve von einem Karnevalswagen. Das Fahrzeug überrollte die 35 Jahre alte Frau und den 42-jährigen Mann und verletzte sie an den Beinen. Im hessischen Dieburg stürzte ein 19-Jähriger und schlug mit dem Kopf so unglücklich auf die Bordsteinkante, dass er längere Zeit nicht ansprechbar war. Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann in eine Klinik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.