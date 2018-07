Düsseldorf (AFP) Nach dem Gewaltausbruch eines Familienvaters in Rechtsanwaltskanzleien im Raum Düsseldorf ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Ein bei der Attacke am Freitag schwer verletzter Rechtsanwalt starb am Samstagabend, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Düsseldorf sagte. Der 48-jährige Täter hatte außerdem zwei Frauen getötet.

