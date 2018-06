Berlin (AFP) Russland verstößt mit seinem aggressiven Vorgehen im Ukraine-Konflikt nach Ansicht der Bundesregierung gegen das Völkerrecht. Dies habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Telefongespräch gesagt, teilte am Sonntagabend Regierungssprecher Georg Streiter in Berlin mit. Merkel habe ihren Gesprächspartner erneut aufgefordert, die territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren.

