Köln (SID) - Die Hamburg Freezers gehen als Hauptrunden-Meister in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am 51. Spieltag gewannen die Hanseaten bei den Grizzly Adams Wolfsburg 4:3 (0:2, 3:0, 1:1) und sind nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Bis zum Finale würden die Freezers ein Heimrecht in den entscheidenden Spielen genießen.

"Wolfsburg hat ein starkes erstes Drittel gespielt. Dann hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. Das ist ein Sieg des Charakters gewesen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", sagte Freezers-Trainer Benoit Laporte. Nico Krämmer (32.), Jerome Flaake, Thomas Oppenheimer (beide 35.) und Matt Pettinger (46.) hatten die Partie nach der Wolfsburger Führung gedreht.

In den Kampf um die Meisterschaft greift auch Titelverteidiger Eisbären Berlin ein. Durch ein 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) gegen die Augsburger Panther wiesen die Hauptstädter den einzigen Konkurrenten in die Schranken, der ihnen die Teilnahme an den Pre-Play-offs noch streitig machen konnte. Auch die Iserlohn Roosters sicherten sich durch ein 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) gegen Aufsteiger Schwenninger Wild Wings das Ticket für die Qualifikationsrunde.

Erstmals seit vier Jahren stehen die Thomas Sabo Ice Tigers im Play-off-Viertelfinale. Die Nürnberger, die zu Saisonbeginn einen Startrekord von neun Erfolgen in Serie aufgestellt hatten, setzten sich gegen die Kölner Haie 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) durch. Auch der sechsmalige deutsche Meister Adler Mannheim steht nach einem 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) gegen den ERC Ingolstadt in der Runde der besten Acht.

Red Bull München unterlag im Derby den Straubing Tigers 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) und musste seine Hoffnungen auf den Viertelfinal-Einzug aufgeben, startet aber in den Pre-Play-offs. Die zweitplatzierten Krefeld Pinguine siegten im Lokalschlager bei Schlusslicht Düsseldorfer EG 6:2 (2:1, 4:1, 0:0).