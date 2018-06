Los Angeles (dpa) - Hollywood und Filmfans in aller Welt

fiebern der 86. Oscar-Verleihung entgegen. Das Spektakel beginnt in der Nacht mit dem Defilee der Stars auf dem roten Teppich. Der Weltraumthriller "Gravity" und die Kriminalkomödie "American

Hustle" sind mit je zehn Nominierungen im Rennen. Das Sklavendrama "12 Years a Slave" hat neun Gewinnchancen. Die beiden deutschen Regisseure Max Lang und Jan Lachauer können in der Sparte Animierter Kurzfilm mit ihrem Zeichentrickfilm "Room on the Broom" Gold holen.

