Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss etwa zwei Wochen ohne Kapitän Paul Verhaegh auskommen. Der niederländische Nationalspieler erlitt beim 1:1 (0:1) gegen Hannover 96 bei einem Rettungsversuch vor dem Gegentor von Mame Diouf (21.) eine tiefe Risswunde am linken Knie. Dabei wurde auch der Schleimbeutel in Mitleidenschaft gezogen.

Noch am Samstagabend wurde Verhaeghs Wunde in einer Augsburger Klinik gesäubert und genäht. Der 30-Jährige wird somit am 8. März bei Borussia Mönchengladbach und aller Voraussicht nach auch im Heimspiel am 14. März gegen Schalke 04 nicht zur Verfügung stehen. Auf die Reise zur Elftal, die am Mittwoch ein Länderspiel in Frankreich bestreitet, muss Verhaegh ebenfalls verzichten.