Stuttgart (dpa) - Joachim Löw will das erste Länderspiel des Jahres zu einigen Experimenten für den WM-Ernstfall nutzen.

Chile sei "ein willkommen unbequemer Gegner, gegen den wir einige Varianten testen wollen", sagte der Bundestrainer vor der Zusammenkunft der Fußball-Nationalmannschaft am Sonntagabend in Stuttgart. Im Blickpunkt werden die vier Neulinge im 21-köpfigen Kader stehen. "Der Trainer wird feststellen, ob der eine oder andere Neue was ist für unseren Kader im Sommer", äußerte Nationaltorhüter Manuel Neuer über Pierre-Michel Lasogga, Matthias Ginter, Shkodran Mustafi und André Hahn, die erstmals von Löw nominiert wurden.

Länderspiel-Aufgebot