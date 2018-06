Göteborg (SID) - Die Handballerinnen von Bundesliga-Spitzenreiter Thüringer HC liegen in der Champions League weiter auf Halbfinal-Kurs. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich beim schwedischen Meister IK Sävehof 32:26 (16:13) durch und feierte den dritten Sieg im vierten Spiel der Hauptrunde. Der deutsche Meister kann damit schon im nächsten Duell mit Vardar Skopje (8. März) den Einzug in das Final Four der Königsklasse perfekt machen.

Die deutschen Nationalspielerinnen Nadja Nadgornaja und Franziska Mietzner erzielten die meisten Treffer für den THC (je 6). In der Vierergruppe muss der THC mindestens Zweiter werden, um sich für das Final Four in Budapest (3./4. Mai) zu qualifizieren. Thüringen übernahm nach dem Sieg in Skandinavien vorerst die Tabellenführung.

Bundesligist Bayer Leverkusen ist derweil im Viertelfinale des EHF-Pokals ausgeschieden. Nach dem 28:30 im Hinspiel verlor das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm auch das Rückspiel beim russischen Spitzenklub Astranotschka Astrachan mit 25:28 (15:17). Damit ist keine deutsche Mannschaft mehr im Wettbewerb vertreten.

Bereits am Samstag hatte sich der Buxtehuder SV im Viertelfinal-Hinspiel des Europapokals der Pokalsieger mit 24:37 (9:20) dem russischen Club Rostow-Don geschlagen geben und steht kurz vor dem Aus.