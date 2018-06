Dublin (AFP) Ein berüchtigter irischer Drogenhändler ist in Dublin von unbekannten Tätern angeschossen worden. Der 61-jährige John Gilligan sei am Samstagabend im Haus seines Bruders von zwei maskierten Männern attackiert worden, berichtete der Fernsehsender RTE am Sonntag. Er habe Schusswunden in der Brust, im Bauch und im Bein erlitten.

