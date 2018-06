Jerusalem (AFP) Mehrere hunderttausend ultraorthodoxe Juden haben am Sonntag in Jerusalem gegen ihre geplante Einbeziehung in die Wehrpflicht protestiert. Mit Mahngebeten auf den Straßen demonstrierten sie gegen einen Gesetzentwurf, der in der Sitzungswoche ab dem 10. März im Parlament endgültig verabschiedet werden soll. Das neue Gesetz ermöglicht erstmals seit der israelischen Staatsgründung 1948 Strafmaßnahmen gegen junge ultraorthodoxe Männer, die einem Einberufungsbefehl nicht Folge leisten.

