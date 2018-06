Moskau (dpa) - Trotz der Warnungen westlicher Staats- und Regierungschefs droht Russlands Präsident Wladimir Putin weiter mit einem Militäreinsatz in der Ukraine. Russland behalte sich das Recht vor, bei weiterer Gewalt im Osten der Ukraine und auch auf der Krim, seine Interessen und die der russischsprachigen Bevölkerung zu schützen, sagte Putin in Telefonaten unter anderem mit US-Präsident Barack Obama und dem französischen Staatschef François Hollande. In Kiew ordnete Interimspräsident Alexander Turtschinow am Abend volle Kampfbereitschaft an.

