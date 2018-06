Bengasi (AFP) In der Stadt Bengasi im Osten Libyens ist am Sonntag ein französischer Ingenieur erschossen worden. Wie das Al-Dschala-Krankenhaus bekanntgab, wurde der 49-Jährige von drei Kugeln getroffen. Er war am Ausbau eines Gesundheitszentrums beteiligt, der seit 2007 mit Mitteln der französischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt wird.

