Berlin (dpa) - Rod Stewart (69) schämt sich für so manche Jugendsünde. "In einigen Lebenssituation war ich eine ganz schöne Ratte", sagte der Rockstar in einem "Bild am Sonntag"-Interview.

"Ich habe einige Dinge getan, für die ich mich heute schäme. Aber das war früher. Man lebt und lernt." Manchmal denke er: "Es wäre schön, wenn alle meine Kinder dieselbe Mutter hätten. Aber glauben Sie mir: Das war absolut unmöglich! Meine Augen waren viel zu lange auf Wanderschaft." Der Weltstar hat acht Kinder von fünf Frauen.