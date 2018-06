Jerusalem (AFP) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist am Sonntag zu entscheidenden Gesprächen über den Nahostfriedensprozess in die USA gereist. Er werde dort keinem Druck nachgeben, wenn die Sicherheit Israels und seiner Bürger gefährdet sei, sagte Netanjahu kurz vor dem Abflug. Am Montag wird er in Washington mit US-Präsident Barack Obama und Außenminister John Kerry zusammentreffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.