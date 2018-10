Brüssel (AFP) Die NATO hat Russland angesichts der Konfrontationslage auf der Krim vorgeworfen, "Frieden und Sicherheit in Europa" zu bedrohen. Die Regierung in Moskau müsse ihre "militärischen Aktivitäten und Drohungen" gegen die Ukraine beenden, erklärte NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Sonntag in Brüssel vor Beratungen der Botschafter der 28 Bündnisstaaten. Diese würden über die Auswirkungen der Krise auf die europäische Sicherheit diskutieren, sagte Rasmussen weiter.

