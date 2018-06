Riad (AFP) Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März haben saudiarabische Bürgerrechtlerinnen ein Ende der Männerherrschaft in ihrem erzkonservativen Heimatland gefordert. Die "absolute Vormundschaft" der Männer über Frauen in Saudi-Arabien müsse eingeschränkt werden, verlangten die zehn Unterzeichnerinnen einer Petition an den sogenannten Schura-Rat, der den König berät. Die islamische Religion sehe männliche Entscheidungshoheit nur in der Ehe vor, sagte die Aktivistin Asisa al-Jussef der Nachrichtenagentur AFP. Ansonsten stünden den Frauen im Alltagsleben aber deutlich mehr Rechte zu, als sie bislang gewährt bekämen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.