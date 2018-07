Kiew (AFP) Angesichts eines drohenden russischen Militäreinsatzes auf der Krim lässt der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine sämtliche Reservisten mobilisieren. Wie Ratschef Andrij Parubij am Sonntag sagte, wurde das Verteidigungsministerium angewiesen, alle benötigten Soldaten zusammenzurufen. Am Freitag hatte die neue Führung in Kiew bereits die Armee in Alarmbereitschaft versetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.