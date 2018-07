Prerow (dpa) - Ein Bergungsschiff mit dem abgestürzten Hubschrauber der DRF Luftrettung an Bord ist auf dem Weg zum Marinestützpunkt Warnemünde. Fachleute sollen dort den Helikopter untersuchen, bei dessen Absturz in die Ostsee am Freitag drei Besatzungsmitglieder starben. Mit Hilfe von Tauchern und eines Krans war der Hubschrauber gestern geborgen worden. Nach Angaben der DRF-Luftrettung herrschten zum Zeitpunkt des Unglücks gute Flugbedingungen. Der Hubschrauber sei in einem technisch einwandfreien Zustand gewesen.

