Amsterdam (SID) - Ottavio Cinquanta, Präsident der Internationalen Eislaufunion ISU, hat sich für Amsterdam als Schauplatz der Allround-Weltmeisterschaft 2018 ausgesprochen. Am Rande der nationalen niederländischen Meisterschaften, die am Wochenende erstmals unter freiem Himmel auf einer mobilen 400-m-Bahn im Olympiastadion von Amsterdam stattfanden, sagte der Italiener: "Ich bin von der Atmosphäre in diesem Stadion begeistert."

Weiterhin forderte er den niederländischen Eissportverband KNSB auf, sich offiziell um die Titelkämpfe 2018 zu bewerben: "Wir müssen den Sport attraktiver machen und dürfen nicht nur in den Hallen bleiben."