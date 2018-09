Crans-Montana (SID) - Der für Sonntagmorgen um 10.00 Uhr geplante Start der Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana/Schweiz ist wegen Nebels im oberen Bereich der Strecke erneut um zunächst eine halbe Stunde verschoben worden. Das Rennen sollte ursprünglich bereits am Samstag stattfinden, war aber wegen Nebels und kritischer Pistenverhältnisse auf Sonntag verlegt worden.

Sollte die vorletzte Abfahrt der Saison nicht mehr ausgetragen werden, ist Maria Höfl-Riesch der Sieg im Abfahrtsweltcup so gut wie sicher. Einzuholen wäre sie beim Weltcup-Finale in anderthalb Wochen in Lenzerheide/Schweiz nur noch von der Schweizerin Marianne Kaufmann-Abderhalden aus der Schweiz, die aber 86 Punkte Rückstand aufweist.